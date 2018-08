Despre voluntariat si nu numai. Marius Gratan Benchea, coordonatorul Serviciului Voluntar de Ambulanta din Iasi, vine la BZI LIVE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua editie de maxim interes in studioul BZI LIVE. Activitatea voluntarilor din sistemul medical este una extrem de apreciata de cei implicati in sistem, insa foarte putini cunosc detalii despre munca celor care au ales sa salveze vietile semenilor fara sa ceara nimic in schimb. Despre activitatea Serviciului Voluntar de Ambulanta (SVAIS) din Iasi, despre proiectele acestei organizatii, dar si despre multe alte aspecte ce tin de sistemul sanitar si nu numai , iesenii vor afla in direct in emisiunea BZI LIVE de miercuri, 22 august, cu incepere de la ora 15.00. Invitatul moderatorului Cristian Hitruc va fi Marius Gratian Benchea, coordonatorul Serviciului Voluntar de Ambulanta din Iasi, unul din cele mai ambitioase proiecte d ...