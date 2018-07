DESTINATII DE WEEKEND - sfarsit de saptamana in Bucuresti

Cel mai mare show aerian din România - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition are loc sâmbătă, 28 iulie, pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - "Aurel Vlaicu" şi Romaero. Potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), cea de-a zecea ediţie a celui mai impresionat spectacol aviatic din România este dedicată Centenarului României şi se desfăşoară sub patronajul Ministerului Transporturilor, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Economiei. BIAS 2018 reuneşte 150 de aeronave civile şi militare, în evoluţii aeriene şi expuse publicului, precum şi peste 100 de piloţi şi paraşutişti. Evenimentul este organizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Aeroclubul României, Forţele Aeriene Române, ROMATSA, ROMAERO şi Clubul Sportiv AIBO. Foto: (c) Silviu Matei / AGERPRES FOTO Spectacolul aerian este asigurat de aşii aviaţiei civile şi militare din România, Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, Austria, Italia, Spania, Cehia şi Lituania, care vor încânta spectatorii cu acrobaţii aeriene uluitoare şi demonstraţii de elită, dar şi cu aeronave expuse la sol. Invitaţi speciali în acest an sunt "supersonicii" Turkish Stars, unica formaţie din lume care evoluează cu 8 avioane de luptă supersonice. În premieră pentru România, la BIAS 2018 va participa formaţia de acrobaţie a Forţelor Aeriene ale Poloniei, White Red Sparks, care evoluează cu 6 aeronave PZL TS-11 Iskra. Spectatorii vor putea urmări în evoluţii aeronave supersonice F 16 Fighting Falcon, Saab Jas 39 Gripen, F 15 Eagle şi Eurofighter Typhoon. Printre avioanele expuse pentru public pe Aeroportul Băneasa, va fi şi aeronava Boeing E-3A Sentry AWACS, aflată sub comanda NATO. "Forţele Aeriene Române se remarcă la BIAS 2018 cu o participare de excepţie, care constă într-o serie de evoluţii în premieră absolută pentru România. Spectatorii vor avea şansa de a admira evoluţiile spectaculoase ale profesioniştilor din elita Forţelor Aeriene Române, care vor realiza adevărate demonstraţii artistice de forţă supersonică la manşa aeronavelor F-16 Fighting Falcon. De asemenea, aşii manşei din cadrul Forţelor Aeriene Române vor evolua cu aeronave IAR 316 B, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules şi C 27 Spartan. Spectatorii vor putea urmări, de asemenea, şi exerciţiile de poliţie aeriană şi de sprijin pentru desant aerian", arată CNAB. Spectacolul este garantat de prezenţa aşilor Aeroclubului României - Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alături de paraşutiştii formaţiei Blue Wings, care vor desfăşura în aer drapelul tricolor, de 400 mp. Pe parcursul evenimentului evoluează celebrii Iacări Acrobaţi, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzică şi lumini. De asemenea, la BIAS 2018 publicul va putea admira exerciţiile executate cu măiestrie şi siguranţă de piloţi ai companiei naţionale de transport aerian TAROM. Printre participanţi se numără şi nume consacrate din elita aviaţiei româneşti, din cadrul Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă. La BIAS 2018, participă şi celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobaţie aeriană. În cursul zilei de sâmbătă spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition. * Sâmbătă, 28 iulie, de la ora 16.00, la Muzeul Colecţiilor de Artă, are loc prezentarea colecţiei Elena şi Dr. Iosif Dona. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTO "Prezentarea va urmări parcursul dezvoltării colecţiei de pictură, punând accent pe importanţa fiecărei achiziţii atât pentru viziunea doctorului Dona în ceea ce priveşte arta plastică, cât şi pentru însemnătatea lucrărilor în istoria artei româneşti moderne. Vor fi aduse în discuţie piaţa şi licitaţiile de artă, în pandant cu activitatea expoziţională a artiştilor contemporani lui Dona, prietenia sa cu Petraşcu şi Pallady, cu impact asupra rivalităţii dintre cei doi artişti, negocierile dintre colecţionar şi pictori, în special cu Tonitza, şi descoperirea picturii lui Ciucurencu, singurul căruia îi cere să îi realizeze portretul", precizează www.mnar.arts.ro. Doctorul Iosif Dona (1875-1956), fiul generalului Nicolae Dona, a moştenit din familie atât interesul pentru frumos cât şi o parte din picturile lui Nicolae Grigorescu, care vor deveni baza viitoarei sale colecţii. Prezentarea face parte din programul aniversar al Muzeului Colecţiilor de Artă, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înfiinţare. Participarea la eveniment se face pe baza biletului de acces în muzeu, în limita locurilor disponibile, informează site-ul MNAR. * * * Muzeul Colecţiilor de Artă, inaugurat în 1978 ca secţie a Muzeului Naţional de Artă al României, oferă o perspectivă inedită asupra societăţii româneşti de la începutul secolului XX şi până aproape de zilele noastre. Cele peste 30 de colecţii expuse permanent reunesc o mare varietate de lucrări de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă românească, europeană şi orientală donate de-a lungul timpului de colecţionari şi artişti, cei mai mulţi dintre ei bucureşteni. Ele reflectă gustul şi puterea de cumpărare a colecţionarilor, preferinţa lor pentru valori consacrate ale artei româneşti sau pentru diferiţi artişti contemporani lor, în timp ce colecţiile monografice ale unor artişti evocă preocupările lor plastice. Lucrărilor de Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Lucian Grigorescu, Iosif Iser, Camil Ressu, Francisc Şirato, Alexandru Ciucurencu, Dimitrie Gheaţă li se adaugă grafică europeană şi japoneză, mobilier francez, covoare orientale dar şi icoane populare din Transilvania. Muzeul este adăpostit de fostul palat Romanit, clădire reprezentativă pentru începuturile arhitecturii moderne din Bucureşti şi restaurată ultima oară în intervalul 2008-2013. El este amenajat astfel încât să sugereze configuraţia originară şi atmosfera specifică fiecărei colecţii (sursa: http://www.mnar.arts.ro). AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu)