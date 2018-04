Detalii de interes in Vinerea Mare la BZI LIVE. Ce trebuie sa consumam pentru a ne feri de boli. Iata cel mai important aliment din alimentatia fiecaruia, dar si ce trebuie sa avem pe masa de Paste

Adina Rusu la BZI LIVE 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O noua emisiune interactiva si de maxim interes in studioul BZI LIVE • In Vinerea Mare, la BZI LIVE, s-a vorbit despre ce trebuie sa facem pentru a avea un stil de viata sanatos, bazat pe o alimentatie echilibrata • Nutritionistul Adina Rusu a explicat in detaliu cum trebuie sa ne comportam pentru a nu face excese alimentare si mai ales cum putem iesi din perioada sarbatorilor fara a avea apoi probleme de sanatate Nu rata emisiunea BZI LIVE de vineri! Nutritionistul Adina Rusu te invata cum sa mananci sanatos si sa slabesti. Lasa aici intrebarile tale - LIVE VIDEO Sfaturi despre o nutritie cat mai echilibrata pentru o viata sanatoasa, o dieta corespunzat ...