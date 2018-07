Detalii de la Exatlon sezon 2! S-a decis cand incepe

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se anunta o toamna incendiara in Republica Dominicana. Postul de televiziune mexican Azteca a anuntat ca in aceasta toamna urmeaza sa fie difuzat cel de-al doilea sezon al show-ului Exatlon, dupa ce primul a fost castigat de sportivul Ernesto Cazares. Reprezentantii postului nu au anuntat data premierei, insa inscrierea pentru casting se incheie astazi, semn ca nu mai dureaza mult pana la debutul noului sezon. In acest moment, in Republica Dominicana se afla echipele Statelor Unite (care au inceput emisiunea pe 16 iulie) si cea a Columbiei. In Romania, au fost anuntate preselectiile pentru sezonul doi al show-ului Exatlon. Peste 10.000 de romani si-au anuntat intentia de a intra in competitie. Daca ti-a placut art ...