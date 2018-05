Detalii de ultim moment in cazul crimei din Botosani! Bogdan Ionel ar fi fost instigat sa o ucida pe Petronela

Apar noi detalii in cazul crimei de la Botosani, iar procurorii nu exclud posibilitatea ca Bogdan Ionel sa fi fost instigat sa o ucida pe Petronela Mihalachi, conform observator.tv.

Ionel Bogdan in varsta de 16 ani si-a recunoscut fapta, dar ancehtatorii iau in calcul si posibilitatea ca o alta persoana sa fi comis cumplita crima sau sa fi fost complicele baiatului.

"Acum exista posibilitatea la un moment dat sa se constate ca o fi si ADN-ul si a altei persoane, celule epiteliale de la alte persoane. Dar dureaza pana vezi asa ceva.", a declarat Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, potrivit sursei citate.

Anchetatorii incearca sa refaca traseul percurs de Petronela Mihalachi de la scoala in parc si apoi in padurea de la Pacea, prin vizionarea inregistrarilor de pe camerele video care se afla pe strazile respective.

Iubita lui Ionel Bogdan se afla in continuare internata la Psihiatrie si nu poate fi audiata, dar ea va avea calitatea de martor obligatoriu in ancheta, atunci cand medicii isi vor da acordul.

"Aceste piste pe care le spune toata lumea, nu poti sa nu le iei in considerare, dar trebuie cercetate. Deocamdata nu avem date suficiente ca sa banuim pe altcineva din punct de vedere procedural. Nu exista o extindere asupra vreunei alte persoane care sa fie complice sau instigator.", a mai declarat Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani.

Petronela Mihalachi a murit dupa ce a fost injunghiata de 32 de ori cu un cutit, in zona pieptului, fiindu-i strapunsa inima si alte artere.

