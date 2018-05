Detalii de ultima ora de la ICCJ. Decizie privind sechestrul averilor lui Ion Iliescu, Petru Roman si celorlalti inculpati din dosarul Mineriadei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins joi, 17 mai, cererea Asociatiei 21 Decembrie 1989 de instituire a sechestrului asupra averilor fostilor demnitari Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu si Virgil Magureanu, in dosarul Mineriadei. ICCJ a respins si sesizarea CCR in acelasi dosar. MINUTA: 1752/1/2017/a1.1 - contestarea masurii asiguratorii Inculpat ILIESCU ION Inculpat ROMAN PETRE Inculpat VOICULESCU GELU- VOICAN Inculpat MAGUREANU VIRGIL si altii - I. In baza art. 29 alin. 5 din Legea nr.47/1992, republicata, privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, respinge, ca inadmisibila cererea formulata de petentul Teodor Maries si petenta Asocia?ia 21 Decembrie 1918, prin reprezentan ...