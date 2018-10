Detalii de ultima ora despre Elena Udrea. Ce bucurie i-a facut logodnicul acesteia in inchisoare

Elena Udrea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trimisul special Antena 3 in Costa Rica, Ana-Maria Bujor, a prezentat in aceasta seara, date de ultima ora despre Elena Udrea. Logodnicul Elenei Udrea a vizitat-o, miercuri, pe aceasta la inchisoare. Barbatul a avut-o cu el si pe fetita lor. Vezi si: Seful Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, despre operatiunea de capturare a Elenei Udrea si a Alinei Bica "Vizita a avut loc dupa sapte zile in care Elena Udrea nu a vazut deloc fetita. Astazi se fac exact sapte zile de cand Elena Udrea a fost arestata preventiv. Elena Udrea a refuzat sa-si ia copilul dupa gratii, pentru ca fiica ei este foarte mica si dupa gratii nu este un mediu tocmai favorabil pentru a creste un copil. De asemenea, in ...