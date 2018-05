Detalii de ultima ora despre trecerea in nefiinta a celebrului Cristian Topescu! Ce au declarat medicii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul comentator sportiv Cristian Topescu, in varsta de 81 de ani, a incetat din viata, marti. Cristian Topescu a murit la Spitalul Elias din Bucuresti, unde era internat la Sectia de Terapie Intensiva, ca urmare a unor complicatii provocate de diabet si de alte boli cronice. Medicii de la Spitalul Elias au oferit primele informatii despre cauza mortii. ”Domnul CRISTIAN GEORGE TOPESCU in varsta de 81 de ani s-a internat marti, 08.05.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. Citeste si: Doliu in Romania! Cristian Topescu s-a stins din viata Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta si tratament in sectia de Terapie Intensiva. De ...