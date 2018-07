Detalii fierbinti din trecutul DANIELEI CRUDU! "Am facut-o pentru bani! Mi-a placut!"

Daniela Crudu

Pe Daniela Crudu o stie toata lumea, insa nu multi cunosc povestea ei de viata. Crescuta intr-o familie dezbinata, fara mama, Crudu a inceput sa munceasca de mica. La 14 ani s-a angajat ca animatoare.



O prezenta efervescenta, Daniela Crudu a fost o revelatie a micului ecran in urma cu cativa ani, atunci cand a debutat in calitate de asistenta TV la matinalul “Neatza”, de la Antena 1. Inevitabil, trecutul i-a iesit la iveala si, desi avea doar 19 ani, la vremea respectiva, Cruduta avea un trecut picant. Cariera de animatoare si show-urile erotice, topless, la petreceri private, inca de pe vremea cand era minora. O fata simpla, crescuta in Ferentari si fara pretentii de diva venite la pachet cu job-ul in televiziune, Daniela si-a recunoscut trecutul.



Pe vremea cand inca era asistenta la matinal, Cruduta a vorbit fara menjamente despre faptul ca a luat-o pe cai gresite inca din momentul in care si-a facut buletinul: "La varsta respectiva chiar aveam nevoie de o mama. Dar tata s-a descurcat destul de bine cu noi. Imi amintesc ca nu aveam asa de multi bani, tata facea eforturi ca sa ne satisfaca mofturile, sa ne ia si noua haine, sa ne dea bani de buzunar. A fost greu si pentru el. Si nu e usor sa cresti fara mama, fara cineva care sa iti dea sfaturi, sa te invete pe ce drum sa o iei. Noi, la 13, 14 ani, ce minte sa avem sa ne dam seama ce este bine si ce este rau?", a povestit Daniela, dupa ce au aparut in presa o multitudine de imagini cu ea dansand goala.



Si asa se face ca, la numai 14 ani si jumatate, Daniela si-a inceput cariera de animatoare, desi, minora fiind, n-ar fi avut voie sa presteze un astfel de job: "M-am dus la o terasa din Regie cu niste prieteni. Si acolo am inceput sa dansez ca nebuna. Dansam continuu. Patronul m-a vazut, i-a placut de mine si m-a intrebat daca nu vreau sa ma angajez animatoare. Si am acceptat. Si asa am inceput sa dansez. Sincer, cand ma gandesc la vremurile respective, nici nu imi dau seama cum de m-a angajat. Ca eram penibila, habar nu aveam eu ce inseamna dansul, ma miscam ca nebuna. Am facut-o pentru bani si nu imi pare rau, asa am castigat primii bani. Mi-a placut, pana la urma mie imi placea sa dansez", si-a mai amintit Cruduta.



Daniela s-a bucurat enorm cand a primit sansa sa lucreze in televiziune, iar remuneratia nu era una care sa ii asigure un trai demn de o printesa. Nici pe departe. Mai exact, salariul ei de inceput ar fi fost de 300 de euro si ar fi crescut pana la 500, bani din care bruneta si-a ajutat si familia. Chiar in perioada respectiva, Cruduta era revoltata ca era criticata pentru vestimentatia ei nu tocmai fara cusur: “Mereu apar la prost imbracati si rade lumea de mine ca imi cumpar haine din bazar. Eu nu castig foarte mult si nu imi permit sa imi iau haine scumpe sau genti de mii de euro. Plus ca eu din ce castig trebuie sa il ajut pe tata, sa cumpar mancare in casa, sa pun benzina la masina”, s-a mai confesat bruneta, cu doar cateva luni inainte de scandalul cu Leo de la Strehaia.



Sfarsitul anului 2010 a insemnat o noua etapa in viata Crudutei. Mai exact, scandalul cu Leo de la Strehaia, in care acesta a acuzat-o ca i-ar fi cerut 10.000 de euro in schimbul unei partide de sex, a insemnat o perioada de calvar. Desi a negat cu vehementa, putini au fost cei care au crezut varianta Crudutei. Dupa cateva zile de cosmar, Daniela a fost data afara de la matinal, insa acest sut a insemnat un pas inainte. A ajuns asistenta lui Capatos.

