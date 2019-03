Detalii INCENDIARE despre moartea procurorului DNA de la Timisoara

DNA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O ancheta importanta il viza pe procurorul Tamas Schiffbec, fost sef al DNA Timisoara. Acesta ar fi fost unul dintre cei care au beneficiat de casele retrocedate ilegal in Timisoara. Mai exact aproape 1.000 de locuinte, in valoare de 40.000.000 de euro ar fi fost cumparate la preturi derizorii intre anii 1996 si 2015, iar primarul Timiloarei, Nicolae Robu este unul dintre inculpati. Vezi si: Breaking news! Un fost sef DNA s-a sinucis! Pur si simplu s-a aruncat de la etaj - UPDATE In momentul in care procurorul s-a prabusit de la etaj, avea castile in urechi si telefonul mobil al acestuia era in buzunar. Potrivit surselor judiciare, inainte sa se sinucida, Tamas Schiffbec s-a certat cu cineva la telefon. Bu ...