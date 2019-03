Detalii INCENDIARE din fotografia lui Sebastian Ghita cu Laura Codruta Kovesi: Doua pesonaje-cheie au fost DECUPATE

Laura Codruta Kovesi si Sebastian Ghita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotografia compromitatoare cu Laura Codruta Kovesi despre care a vorbit Sebastian Ghita nu a aparut, fapt care a provocat frustrare in randul opiniei publice. In imaginea respectiva apare Kovesi intr-o vizita la una dintre proprietatile lui Ghita. Mihai Gadea a prezentat, marti, la "Sinteza zilei", motivul pentru care fotografia nu este data opiniei publice. "Motivul este acela ca acea fotografie este trunchiata, in sensul in care in fotografie nu apar doar Laura Codruta Kovesi si apropiatii lui Sebastian Ghita, ci mai apare si domnul Maior, mai aproape de Kovesi, si undeva in plan secund apare si domnul Coldea", a spus Ana Maria Bujor, sefa Departamentulu ...