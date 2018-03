Detalii incredibile din familia unui lider politic din Iasi! Fetele ii indeplineau toate fanteziile cu aprobarea sotiei! Ieri a fost ziua cea mare!

Mihaela Zarughevici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Poza intr-un om de afaceri de succes si intr-un om politic care a incercat sa schimbe destinele judetului Iasi • In realitate, procurorii de la DIICOT au descoperit ca a organizat o afacere total ilegala care ii aducea venituri si de 1.000 euro pe zi • A inceput afacerea cu un salon de masaj erotic in centrul Iasului, dupa care le-a pus pe fete sa se prostitueze • Sotia barbatului a fost de acord ca acesta sa le testeze inainte de a le arunca in piata si de a le invata tainele amorului • Ieri, judecatorii au decis eliberarea din arest a celor doi afaceristi clandestini In dosarul trimis de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organ ...