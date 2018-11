Detalii incredibile! Doar in Romania! Mai multi politisti au fost batuti chiar in sectia Politiei

Despre conștiința / VIDEO Era pe vremuri un moşneag, a murit pe la 90 de ani, Moş Vasile, iar eu eram preot tânăr. Şi când începea să se spună Crezul la strană, el începea să urle: – Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, făcătorul cerului şi al pământului!!!! Eu am mi-am zis: “Măi, e nebun!” Dar oda ...

Ajutorul de 500 de lei pentru mamele care au fost la consultatii prenatale, RESPINS de parlamentari Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, în calitate de for decizional, o propunere legislativă iniţiată de 32 de deputaţi şi senatori PSD privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale prin acordarea gratuită a unui sprijin material.

Recreational Aircraft Crashes In Arges County, Pilot Injured A recreational aircraft crashed on Wednesday near the airdrome in Topoloveni, Arges county, with the pilot found alive but suffering multiple injuries, according to the Arges Ambulance Service.

Klaus Iohannis a SEMNAT: au trecut doua masuri importante ale Guvernului Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 7 noiembrie a.c., următoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc (PL-x 828/25.1 ...

Seful de la Cardiologie Craiova, care a lipsit in noaptea interventiei in cazul Florin Busuioc, se plange ca a fost HAITUIT: Telefonul era descarcat Şeful secţiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenţă Craiova, Octavian Istratoaie, care avea telefonul închis când a fost sunat pentru aprobarea intervenţiei în cazul actorului Florin Busuioc, a declarat pentru MEDIAFAX, că a avut telefonul descărcat şi se simte acum hăituit.

Contabila TelDrum din dosarul TeleormanLeaks, apel fara precedent in presa. Solicita 'dreptul de a fi uitata' „Dreptul de a fi uitat”. Asta invocă unul dintre personajele centrale din dezvăluirile #TeleormanLeaks, de pe Rise Project, într-o notificare prin care cere ca referirile la persoana sa să dispară, scrie Paginademedia.ro. Este vorba despre Nicoleta Pene, director Tel Drum, prezentată drept mâna drea ...

EU Parliament Expresses Concerns With Romania's Judicial Reform In Draft Resolution The European Parliament is very concerned with Romania’s judicial overhaul and its potential to undermine judicial independence, according to a draft document of a resolution set to be voted later this month, seen by MEDIAFAX.