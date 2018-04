Detalii infioratoare despre atentatul in care 8 militari romani au fost raniti. Zeci de copii au fost aruncati in aer odata cu blindatul soldatilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Detalii terifiante in urma atentatului din Kandahar. 11 copii au murit pe loc si cel putin cinci sunt grav raniti. Convoiul militar romanesc din Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" din Campulung Muscel se aflau in sudul aeroportului din Kandahar in patrulare. Satul era inconjurat de copii care primesc de obicei dulciuri si jucarii de la soldati. Un kamikaze a detonat in acel moment explozibilul printr-o masina-capcana , nefiindu-i mila pentru micuti. Categoric tinta lui era convoiul militar, iar copiii au fost niste victime colaterale. Micutii nu au mai avut nicio sansa de scapare. Un alt atentat a avut loc de dimineata in Kabul, revendicat de gruparea Statul Islamic, SI, soldat cu cel putin 2 ...