Detalii, marturii si dezvaluiri in exclusivitate dintr-un domeniu care ne fascineaza pe toti, cu profesorul si arheologul Vasile Cotiuga, doar la BZI LIVE

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca e joi, 4 octombrie 2018 si e ora 15.00 trecute FIX in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE continua sirul productiilor media intersante, originale si incitante cu subiecte dintr-un domeniu care ne fascineaza si ne provoaca imaginatia la toti anume ARHEOLOGIA respectiv ISTORIA! Dupa aproape un an, revine in arena media a celui mai activ, atractiv, incisiv si de actualitate produs media on-line din regiunea Moldovei conf. univ. dr. Vasile Cotiuga - Facultatea de Istorie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi respectiv coordonator si fondator al celei mai moderne Platforme Arheologice din Romania anume ArheoInvest! Acesta va dialoga si oferi detalii in premiera ce tin de descoperiri arheologice de maximum imp ...