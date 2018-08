Detalii nemaiauzite despre Oana Zavoranu si sotul ei. In ce fel l-a testat pana sa-l ia de barbat

Oana Zavoranu a dezvaluit ca l-a trecut prin diverse probe pe cel care ii este sot in prezent, Alex Ashraf.



In luna iunie a anului trecut, Oana Zavoranu a lasat pe toata lumea cu gura cascata dupa ce a anuntat ca s-a casatorit cu Alex Ashraf.



Oana Zavoranu, care recent a dezvaluit cu cati bani a ramas dupa moartea mamei sale, Marioara Zavoranu, a mai fost casatorita o data, cu cantaretul Pepe, de care a divortat cu mare scandal.



Invitata la o emisiune de la Antena Stars, Oana Zavoranu a oferit detalii despre cum a reusit sa o cucereasca Alex Ashraf, dar si despre testele la care l-a supus pe acesta.



”Zavoranu este o pisica cu 7 vieti. Eu sunt mai multe. Nu stiu daca vi se intampla sa vorbiti cu voi in oglinda. Oana de acum se datoreaza foarte mult barbatului de langa mine, iubirii lui neconditionate. Un om intreg la minte nu are cum sa vrea sa fie singur.



Il dadeam afara pe usa, intra pe geam. A intrat pe geamul din baie, a venit politia. Mi-am dat seama ca barbatul asta ma iubeste indiferent de banii mei, de toanele mele.



La un moment dat am scos multi bani din banca. Nu ma puteam duce eu. Conjunctura a fost sa se duca el sa ia acesti multi bani din banca. Faptul ca Alex a venit cu banii in dinti… Nu stii pe cine ai langa tine. Mi-a zis ca vreau sa-i numeri sa vezi ca sunt ok”, a declarat Oana Zavoranu pentru emisiunea ”Agentia VIP”, de la Antena Stars.

Oana Zavoranu a vorbit si despre cununia religioasa cu Alex Ashraf, pe care nu a facut-o inca.



”Da, facem la anul. Ne apucam de pus deoparte. Voi va imaginati pe mine in rochie de mireasa? Ca sa fie lume multa o facem aici. Sa aruncam cu bocancii, sa ne facem semne…”, a afirmat ea.

