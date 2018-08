Detalii NOI legate de starea romanului despre care s-a crezut ca este mort in urma accidentului de la Genova: 'E in coma indusa, de gradul IV'

Sora românului declarat mort la Genova, dar care e viu, declară că este ultima persoană care a vorbit cu bărbatul şi că acesta avea o stare proastă, nu se simţea bine. Cei doi au avut o soră care a murit la 23 de ani lovită de fulger, potrivit Mediafax.

"Astăzi o să ajungă și soțul meu la spital. A plecat din Franța. Știm că este în comă indusă, de gradul IV, doctorii au spus de două săptămâni în care sperăm să-și revină, să deschidă ochii, deşi există riscul de a rămâne o legumă. N-am putut să-i spun mamei, mai am o soră care a murit trăsnită în urmă cu 18 ani și e un șoc pentru mama. Sora avea 23 de ani, a murit trăsnită, a rămas o fetiță de un an și două luni. A fost o perioadă grea”, a declarat, pentru MEDIAFAX, sora românului care fusese declarat mort din greşeală.

Femeia spune că a vorbit cu fratele ei cu o jumătate de oră înainte de prăbușirea podului.

”M-a sunat, m-a întrebat dacă suntem bine acasă, i-am spus că toată lumea e bine și mi s-a părut un pic ciudat în voce, l-am întrebat ce este cu el și mi-a spus că are o stare proastă, ciudată, că plouă, e pe rută în Italia, plouă foarte tare și că nu se simte el bine. Are o casă construită recent la Curtișoara, a terminat-o, noi am sfințit-o acum ceva timp și am spus că facem în fiecare an masă. Chiar mi-a zis că îl cheamă Marian, urma să fie Sfânta Maria, a zis că trimite bani să fac masă, să chem oamenii să mănânce în casa lui. I-am spus că nu avem timp, lasă că facem în septembrie. Aceasta a fost toată discuția noastră. Parcă a presimțit. A zis că ne auzim, mă mai sună. La maxim o jumătate de oră s-a întâmplat. Cu mine a vorbit ultima dată”, a adăugat femeia.

Aceasta a susţinut că l-a rugat pe preotul din comună să o ajute să îi dea vestea mamei ei, dar până la urmă s-a aflat că bărbatul este în viaţă.

”Când am fost la biserică să găsim locul de veci, nu am găsit, parcă totul a fost pe dos, tot ce încercam să pregătim pentru înmormântare, nu ne-a reușit. Parcă era un semn. Am vorbit cu preotul să îi spun mamei, știam că e mort, urma să îi spunem mamei și m-a sunat fratele meu cel mare și mi-a spus să nu îi spun mamei că mai avem o șansă, a căutat în toată morga și nu a fost. L-a găsit la spital”, a conchis femeia.

Româniul fusese declarat mort în urma prăbușirii podului din apropierea orașului Genova, dar apoi a fost găsit în viață, la spital, internat în comă profundă de gradul IV.

”Probabil autoritățile au găsit documente prin mașină, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat de a fost anunțat decesul. Normal că este o gafă, să dai o veste unei familii că este mort aparținătorul și de fapt să nu fie așa, este o gafă, dar sunt și circumstanțe atenuante în acest caz. Fratele lui este acolo, el a fost la morgă și a văzut că nu este el, l-a găsit în spital", a declarat, pentru Mediafax, Constantin Bobaru, primarul orașului Bumbești-Jiu.

Vestea că Marian Roșca trăiește a fost anunțată în ziua în care ar fi trebuit să îşi sărbătorească onomastica de Sfânta Maria.

Bărbatul de 35 de ani lucra în Franța, ca șofer, iar anul acesta plănuia să se căsătorească.