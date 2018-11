DETALII ȘOCANTE facute publice de o colega a asistentei medicale care a avut un accident vascular din cauza epuzarii

O colegă a asistentei care a făcut accident vascular după ce a ieșit din gardă, la Spitalul din Zimnicea, a scris pe facebook faptul că programul este suprasolicitant și se muncește până la epuizare, scrie Mediafax.

O asistentă medicală din județul Teleorman a scris pe facebook faptul că personalul din Spitalul Zimnicea e suprasolicitat.Marinela Tănase lucrează de mai mult timp la Serviciul de Ambulanță și susține că suprasolicitarea este principala „dramă” a celor care își desfășoară activitatea în unitățile spitalicești.

"Privim cum se fac nedreptăți și cum suntem neînteleși si solicitati maxim în timpul gărzilor, pentru că suntem puțini, pentru că cei care-ar trebui sa ne înțeleaăa nu ne iau în seamă, privim și tăcem. Până când și cu ce preț? Și-uite așa asistăm neputincioși cum o colegă de-a noastră, din spital, intră în comă în timpul turei de noapte. Până când mai băgăm capul sub nisip? Si pentru cine? De câte ori am scris câte ceva am primit aprobare doar din partea câtorva oameni, prea puțini pentru a reuși să facem lumină, prea puțini curajoși și demni. Să tăcem în continuare pe principiul: . Mi-e lehamite! Fetele din spital se luptă cu cate 40 de bolnavi pe tură, nu mai vorbesc de UPU județean, noi ne zbatem cu câteva ambulanțe vechi și terminate și facem ture după ture să fie bine. Se știe prea bine cu ce probleme se confruntă sistemul și totuși muncim, muncim până la epuizare. De ce?", a scris pe Facebook Marinela Tănase.

Postarea asistentei vine după ce în cursul nopții de miercuri, o asistentă din spitalul Zimnicea a făcut atac vascular cerebral și acum se zbate între viață și moarte într-un spital din București.