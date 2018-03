Detalii sfasietoare de la IML! Ce se intampla chiar acum cu trupul neinsufletit al Israelei! Din pacate e adevarat: Ce au descoperit medicii:

israela vodovoz google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a luat o decizie neasteptata in privinta trupului neinsufletit al Israelei, dupa ce medicii legisti au stabilit cu exactitate cauza mortii. Israela a murit, vineri, din cauza unei puternice hemoragii digestive, nu din cauza unui accident vascular, asa cum se crezuse la inceput. Potrivit spynews, trupul neinsufletit al Israelei va ramane la IML pana cand vor fi gata formalitatile de transport al sicriului in Israel. Fosta dansatoare si femeie de afaceri, Israela Vodovoz (68 de ani) a fost gasita fara suflare vineri noaptea, in locuinta ei, dupa ce avocata a chemat autoritatile sa sparga usa casei, pentru ca nu putea lua legatura cu clienta ei. Israela era o clienta a lumii mondene, mai ales dupa ca ...