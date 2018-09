DETALII SOC! Sute de mii de euro au fost virate de la Iasi in conturile MEDICILOR din strainatate! Iata documentele care arata unde a plecat fiecare leu in parte

Casa de Asigurari de Sanatate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • In ultimii ani, numarul iesenilor care au beneficiat de carduri europene de asigurari sociale de sanatate (CEASS) este intr-o continua crestere • Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi a constatat un trend ascendent in 2018 • Care este situatia inregistrata si de ce tratamente au beneficiat iesenii in strainatate in ultimii patru ani • Cum poate fi obtinut cardul european de asigurari sociale de sanatate si in ce conditii poate fi utilizat • Care sunt statele in care poate fi folosit si cine suporta costurile tratamentelor de care beneficiaza pacientii In ultimii ani, numarul iesenilor care au solicitat eliberarea unui card european de asigurari sociale d ...