Detalii socante dupa autopsii, in cazul dublei crime de la Balesti. Politista, mama ei si bebelusul, inmormantati impreuna

Medicii legisti din Targu Jiu au dat primele rezultate ale celor trei autopsii facute in cazul dublei crime, urmata de sinucidere, la Balesti, in Gorj. O politista si-ar fi ucis mama si copilul, dupa care si-a luat propria viata.

Raportul medical arata ca victimele au fost impuscate o singura data. Au fost gasite insa urme de gloante si in peretii casei.

Potrivit legistilor, mama politistei, in varsta de 54 de ani, a fost impuscata in piept, in partea dreapta, iar glontul i-a iesit prin craniu. Bebelusul de sase luni a fost impuscat in frunte, iar glontul i-a iesit prin zona occipitala.

„Victima (n. red. – politista sinucigasa) prezenta o plaga prin impuscare in zona capului, cu iesire occipitala. Mama acesteia prezenta o plaga prin impuscare la nivelul toracelui drept, cu iesire craniana, iar copilul prezenta o plaga prin impuscare frontala, cu iesire in zona occipitala a capului. Este vorba despre un singur glont, restul fiind ricosari ale celorlalte gloante”, a declarat pentru pandurul.ro Ramona Oprea, purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Targu Jiu.

Femeia de 33 de ani ar fi folosit arma sotului sau, desi aceasta avea un regim strict de pastrare. Tatal copilului nu s-a mai intors in propria casa din noaptea tragediei. Barbatul este acum anchetat de superiori.

Anchetatorii nu exclud nici ipoteza unui triplu asasinat. Nu invinovatesc insa pe nimeni. In localitate, sunt voci care spun ca in familie ar fi existat conflicte.

"Sunt manifestari tensionale foarte puternice. Este treaba investigatorilor acum sa vada la aceasta familie in ce grad de armonie, in ce grad de sudura, ce grad de atasament au fost unii cu altii si cu interesele lor", a declarat psihologul criminalist Tudorel Butoi.

Cele trei trupuri au fost depuse la o capela din Targu Jiu. Femeia, mama ei ;i copilul vor fi inmormantati impreuna astazi.

