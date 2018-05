Detalii socante! Un cunoscut pastor a fost prins de politisti in timp ce isi viola nepotul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz socant la Ocna Mures in judetul Alba. Un pastor olandez in varsta de 77 de ani a fost retinut marti seara, acuzat ca si-ar fi violat nepotul in varsta de 5 ani. Baiatul a ajuns in tara in urma doua saptamani pentru a-si petrece vacanta in Romania, iar vecinii au anuntat politia: li s-a parut suspect comportamentul bunicului. Agresor sexual, retinut in Bucuresti dupa ce a agresat o fetita de 9 ani Pastorul olandez a ajuns in Ocna Mures in urma cu cativa ani si si-a castigat usor increderea localnicilor din Ocna Mures. Acesta locuieste intr-o curte comuna unde sunt mai multe apartamente, iar in casa lui l-a gazduit acum si pe nepotul sau in varsta de 5 ani, pe care parintii lui l-au lasat in vacanta la bunic. Localnicii au v ...