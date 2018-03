Detalii surprinzatoare aflate la autopsie. Procurorii au cerut expertize suplimentare

familie

Conform raportul preliminar al autopsiilor efectutate in cazul femeii de 42 de ani si a celor doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, ucisi de Florin Mircea Buliga, arata ca toate victimele au fost omorate in somn, fara a opune rezistenta.

Declaratiile facute de Florin Buliga au fost confirmate de autopsie. Barbatul si-a ucis sotia cu trei lovituri de cutit, fiica cu opt lovituri, iar baiatul cu trei lovituri de cutit, toate in dreptul inimii.

"Raportul preliminar al autopsiei confirma ca victimele au fost injunghiate in somn. Din acest raport reiese ca nu prezinta urme de aparare, semn ca victimele nu s-au putut lupta pentru viata lor. Urmeaza sa primim redactat raportul complet si atunci vom avea mai multe informatii. Asteptam in zilele urmatoare si rezultatul analizelor de sange si urina prelevate de la Florin Mircea Buliga, care ne vor arata daca a consumat alcool sau droguri in ziua crimei”, a declarat procurorul de caz Daniel Danca, prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.

Procurorii brasoveni au dispus o expertiza toxicologica in cazul barbatului care si-a ucis sotia si cei doi copii, anchetatorii dorind sa afle daca Florin Buliga consumase droguri in ziua triplei crimei. Ulterior se va stabili si daca avea sau nu discernamant in momentul comiterii faptei.

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, Daniel Danca, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca in masina lui Florin Buliga au fost gasite droguri.

In plus, barbatul in varsta de 43 de ani a recunoscut ca este consumator de cannabis, insa a declarat la audieri ca in ziua tripei clipe nu a consumat droguri.

”Am dispus sa se efectueze expertiza toxicologica, ca sa vedem daca avea substante suspecte in sange, la momentul comiterii faptei si asteptam rezultatul. Apoi se va dispune expertiza de stabilire a discernamantului, pentru ca este important ca medicii legisti, psihiatri care il vor examina sa cunoasca si acest lucru. Una este daca era drogat si alta este daca era in deplinatatea facultatilor. A recunoscut ca este consumator, insa cand l-am intrebat daca in ziua faptei a consumat droguri a negat acest lucru, cu toate ca in masina s-au gasit niste substante ce pareau sa fie droguri. E important sa stabilim daca era drogat in ziua respectiva”, a spus procurorul Daniel Danca.

Florin Buliga si-a injunghiat sotia si pe cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani, in noaptea de luni spre marti. A doua zi, barbatul s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a ucis familia si a trimis-o ”catre o lume mai buna”.

Trupurile celor trei vor fi duse joi seara in comuna Tupilati, din judetul Neamt, pentru a fi inmormantate vineri in localitatea natala"

”Vineri, la 11.00 este inmormantarea. Ei s-au nascut, au copilarit in Piatra Neamt si au plecat apoi direct la Brasov. Parintii ei s-au retras la tara, la Totoiesti, in comuna Tupilati cand au iesit la pensie. Sunt niste oameni deosebiti, niste caractere deosebite. Daca as fi avut asa toti cetatenii din comuna, ar fi raiul pe pamant. Au o situatie buna, nu au cerut ajutorul primariei. Noi am fost la cimitir, am verificat, se sapa groapa. E jale! Saracul tatal ei plange in curte, tipa de durere, nu mai poate, nu mai are copilul, nepotii. Ce a avut acel barbat cu copiii lui, cu sotia? Eu nu concep idei din astea, este rautatea din om, nu se explica. A mers el la manastire, care religie din lumea asta te invata sa-ti omori sotia si copiii? Nu exista asa ceva! O minte diabolica. Sa nu ai oleaca de constiinta”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Petru Gherghel, primarul comunei Tupilati.

Judecatorii de la Tribunalul pentru Minori Brasov au dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, in cazul barbatului cercetat pentru omor calificat. Florin Buliga nu a contestat decizia.

Condamnat pentru ca a condus beat

Florin Mircea Buliga are la activ si o condamnare la un de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus in stare de ebrietate. Sentinta a fost data in anul 2007 de Judecatoria Piatra Neamt, orasul in care locuia la acel moment. Analizele de atunci au aratat ca avea o concentratie de 0,80 alcool pur in aerul expirat. Florin Mircea Buliga a recunoscut ca a fost alcoolic ani la rand, dar acum un an reusise sa renunte la bautura. El a mai declarat ca era consumator ocazional de marijuana, in masina lui descoperindu-se droguri in ziua crimei. Florin Marius Buliga este acum in arestul Politiei Brasov, dupa ce magistratii Tribunalului Brasov au emis pe numele lui un mandat de arestare pentru 30 de zile. Pe langa procurori si criminalul a cerut sa fie arestat si a spus ca nu va contesta decizia. Nu a dat declaratii in fata judecatorilor, dar i-a spus avocatului din oficiu ca isi asteapta cat mai repede pedeapsa.

