Detaliile ACCIDENTULUI care a cutremurat lumea buna a Iasului! Ce l-a ucis pe Bogdan Chirosca, cunoscutul interpret. Intreaga poveste este halucinanta! FOTO, VIDEO

accident atv Bogdan Chirosca • Moarte cumplita in lumea buna a Iasului • Cunoscutul interpret Bogdan Chirosca a murit aseara dupa un accident cumplit • Barbatul se afla pe un ATV si nu a observat delimitarea unei proprietati private • In urma impactului extrem de violent aproape ca a fost decapitat • Nu a avut nicio sansa de supravietuire, iar vestea a cazut ca un trasnet peste toti cei care il cunosteau Iasi, 25 octombrie 2018. O zi pe care multi nu o vor putea uita vreodata. Bogdan Chirosca, un cunoscut interpret, cunoscut in Iasi si nu numai, a murit intr-un accident cat se poate de stupid si de ireal. Bogdan iesise la plimbare cu ATV-ul. Era pasionat de drumetii si nu de putine ori a ales sa-si petreaca timpul liber "calare" pe ATV. Asa a facut si ieri dupa-amiaza, cand a plecat, din cate se pare, cu mai multi prieteni la plimbar ...