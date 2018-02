Detaliul de la inmormantarea criminalului Alexei Mitachi pe care nimeni nu l-a observat!

Alexei Mitachi, sotul modelului Anastasia Cia, tanara actrita omorata cu bestialitate, a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni si colegi, miercuri, 21 februarie. Criminalul a fost inmormantat in raionul Criuleni, satul Porumbeni.

Un detaliu pe care multa lume nu l-a remarcat a fost lipsa femeilor de la ceremonia de inmormantare. Cortegiul a fost format, preponderant, din barbati. Ba mai mult, in spatele masinii care transporta sicriul nu s-a aflat nicio femeie.

Tot miercuri, Anastasia Cecati a fost inmormantata la Cimitirul Sfantul Lazar din Capitala. Rudele si prietenii Anastasiei Cecati, injunghiata acum trei zile de fostul iubit, au petrecut-o pe ultimul drum.

In varsta de 31 de ani, Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul sot, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul sapte al unei cladiri din Chisinau. In casa in care s-au certat era bebelusul lor de doar trei saptamani. Fetita regretatei artiste va ramane in grija mamei sale.

