Detaliul despre care nu s-a stiut! Ce au gasit in chiuveta Israelei, dupa ce au descoperit cadavrul in baie

Noi detalii in cazul mortii Israelei Vodovoz ies la iveala. Primul om care a intrat in casa femeii de afaceri, impreuna cu SMURD-ul, face dezvaluiri nestiute pana acum, cu privire la ceea ce a putut sa vada in baia in care Israela a fost gasita moarta.

"Nu era dezordine in casa, singurul lucru care mi-a atras atentia dupa ce am vazut-o pe Israela cazuta in baie a fost un spray de astm in chiuveta. Era ordine, televizorul era oprit, televizoarele dupa o anumita perioada se sting singure. De cel putin 48 de ore dansa era decedata.", a spus barbatul, pentru Antena Stars.

Avocata Israelei a confirmat spusesele ei in legatura cu faptul ca exista cineva care la orice ora era apelat de Israela venea la ea s-o ajute.

"Cea mai apropiata persoana de doamna Israela era administratorul de la Viseu de sus. Acea doamna de la Viseul de Sus a alertat autoritatile dupa doua zile in care doamna Israela nu a raspuns", a declarat Rodica Bucur, avocata Israelei.

Trupul neinsufletit al Israelei va fi transportat, zilele acestea, in Israel, acolo unde va fi inmormantata femeia de afaceri.

"Transportul trupului neinsufletit se face cu orice fel de avion. Acolo la zona cargo trebuie sa se duca cu minimum 10 ore inainte, trupul. O repatriere pleaca de la 2500 euro, maxim 3500, avem totul inclus cu acte", a declarat patronul unei firme de pompe funebre. Toate detaliile si declaratiile le vezi in video de mai jos.

