Detaliul ”dezgustator” observat la Netta, castigatoarea Eurovision. Ce au vazut spectatorii la ea

Netta, castigatoarea Eurovision 2018, a fost aspru criticata de multi telespectatori pentru alegerea vestimentara pe care a facut-o in finala de sambata seara.

Desi vine din Israel, Netta a ales o tinuta de inspiratie asiatica, un kimono negru cu roz, imitand un fluture. In timpul spectacolului, in spatele ei au fost afisate motive japoneze. Desi multi au fost incantati de piesa si de aparitia artistei, altii s-au grabit sa o critice pentru aceasta alegere. Kimonoul si fata vopsita in galben au fost interpretate drept o dovada de rasism.

”Spectacolul a fost rasist. S-a machiat si imbracat asa incat sa para asiatica”, a scris cineva pe o retea sociala. ”Dezgustator. Spectacol rasist la Eurovision”, a mai spus cineva. Si nu au fost singurele comentarii de acest gen. Retelele sociale s-au umplut sambata seara de comentarii care au atras atentia asupra spectacolului de inspiratia asiatica oferit de o femeie din Israel.

