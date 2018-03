Determinarea amilazei, utila in diagnosticul bolilor de pancreas

Pancreas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Amilazele sunt enzimi hidrolitice ale amidonului. Daca sangele sau urina au activitate amilazica, aceasta se datoreaza in special enzimei amilaza din pancreasul exocrin. Alaturi de aceasta activitate, intalnim alti factori cu activitate de scindare a amidonului, intre acestia mentionandu-se activitatea ficatului, a musculaturii striate, a rinichilor, a glandelor salivare. Amilazuria (prezenta enzimei Amilaza in urina) este deosebita de amilazemie, caci aceasta din urma indica, in diverse afectiuni, valori patologice doar pentru o perioada redusa, in timp ce amilazuria ramane la valori ridicate un timp mai indelungat. Astfel, aceasta capata o utilitate sporita in diagnostic. Valorile normale ...