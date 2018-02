Ficat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa faptul ca detoxifica si curata ficatul, papadia are un efect diuretic, ajutand la combaterea retentiei de apa si la reducerea inflamatiilor. Ficatul este unul dintre cele mai importante organe din corp. Acesta indeplineste multe functii esentiale in organism, cum ar fi filtrarea toxinelor, productia de hormoni si reglarea zaharurilor si a proteinelor. Detoxifierea ficatului cu plante medicinale este o modalitate excelenta de a ajuta acest organ sa functioneze in mod corespunzator. In caz ca nu stiai, ficatul este unul dintre cele mai mari organe. Acesta este aproape cat o minge de fotbal si cantareste intre 1 si 2,5 kg la maturitate. Se considera ca in orice moment ficatul contine in jur de 10% din ...