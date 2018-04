Devis Mangia: Daca e cineva care vrea sa ne creeze probleme, isi pierde timpul

Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, a vorbit despre unitate la gruparea olteană şi i-a avertizat pe cei care vor să-i facă rău echipei că nu o să reuşească.

"Cine spune că sunt probleme la echipă, că Mateiu, Kelici, (n.r. - în lima română, restul în engleză), face multe greşeli. Nu , nu e nimic cu Mateiu, cu Kelici. Această echipă este împreună, antrenorul, jucătorii, clubul, staful, toţi. Mateiu este în echipă, Kelici a avut o problemă fizică şi de aceea a părăsit antrenamentul. Am un mesaj pentru toată lumea, mai ales pentru suporteri, că această echipă este compusă din jucători serioşi. Putem pierde meciuri, dar această echipă este una seriosă, într-un club serios, cu un staf serios şi onest", a afirmat antrenorul, într-o conferinţă de presă.

Când a fost întrebat dacă Băluţă a pierdut echipa naţională deoarece nu a fost folosit la formaţia de club, Mangia s-a enervat puţin şi a cerut traducerea translatorului: "Cred că am înţeles, dar vreau să fiu sigur", a explicat italianul, conform News.ro.

"Are meci ecipa naţională acum? Alex a jucat toate meciurile înainte. A fost pe bancă doar cu Astra, menajat după meciul din cupă cu Dinamo. Repet, dacă e cineva mai îndepărtat sau mai apropiat de noi, care vrea să ne creeze probleme, îşi pierde timpul. Nu sunt probleme. Sunt sigur că Alex îşi va reveni şi va fi data viitoare în echipa naţională a României", a continuat Mangia.

El a anunţat că mijlocaşul Alexandru Băluţă a fost scos din lot pentru meciul cu CSM Poli Iaşi, în urma declaraţiilor critice ale jucătorului la adresa tehnicianului, făcute după partida cu FCSB. Întrebat cum vede relaţia cu Băluţă după incidentul în urma căruia l-a scos din lot, Mangia a răspuns: "Când se întâmplă ceva, şi nu e prima dată când se întâmplă ceva, o dată, trag linie şi a doua zi totul este ca înainte. Nu menţin şi nu am probleme cu nimeni. Cel mai important lucru este echipa şi clubul."

Alexandru Băluţă a afirmat că a evoluat mai slab în ultima perioadă deoarece s-a gândit foarte mult la ofertele de transfer pe care le-a primit.

"Nu am avut o perioadă atât de bună, pentru că nici pentru mine nu a fost uşor să iau anumite decizii, de a rămâne sau nu la echipă. Am avut oferte şi pentru niciun jucător nu este uşor să refuze anumite oferte. Eu am ales cu sufletul să rămân lângă echipă, am ales să stau lână ei, pentru că am încredere că putem reuşi ceva anul acesta. Ne-a rămas cupa, suntem pe locul 3 şi eu zic că am crescut faţă de anii trecuţi. Nu sunt demoralizat, tot ceea ce s-a întâmplat pe mine m-a ambiţionat, mă aşteptam să vină o perioadă ca aceasta, e bine că a venit acum. Important e ca eu să învăţ ceva din tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Mi-am cerut scuze şi am spus că îmi pare rău, am discutat zilele trecute cu Mister şi am lămurit lucrurile. Sunt pregătit să o iau de la zero, să uit tot ceea ce a fost, să mă schimb în bine, pentru că numai eu am de câştigat", a spus jucătorul.

CSU Craiova va evolua, sâmbătă, de la ora 20.45, pe teren propriu, cu CSM Poli Iaşi, în etapa a V-a a play-off-ului Ligii I.