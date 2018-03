Devis Mangia, dupa victoria chinuita cu Astra: Am controlat meciul si am meritat victoria

Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, sâmbătă, după victoria cu Astra, că echipa sa a meritat să câştige acest meci, pe care l-a controlat în totalitate.

"Sunt fericit pentru că, în opinia mea, am făcut un meci foarte bun. Am meritat clar victoria. Nu vreau să mă repet, dar pentru echipa noastră nu este simplu să joace pe un asemenea gazon. Azi, au fost multe greşeli tehnice, dar nu ale jucătorilor, doar din cauza terenului. Da (n.r. - în seara asta a fost cel mai prost gazon). De aceea îi felicit pe jucători pentru victorie. Nu am riscat nimic, ne-am creat ocazii, poate uneori ne-a lipsit ultima pasă, dar numai din cauza terenului. Am putut să controlăm meciul, iar asta este important. Nu jucăm toate meciurile cu aceiaşi jucători. Băluţă este unul dintre cei mai buni jucători în aceast echipă, dar azi am decis să schimbăm ceva, să le dau minute altor jucători. Azi au jucat bine Bărbuţ, Briceag, care a jucat pe locul lui Bancu, au jucat bine Andre Santos, Burlacu, Băluţă şi Mateiu. Este foarte bine. Popov şi Dimitrov puteau juca azi. Toţi jucătorii trebuie să fie pregătiţi, pentru că azi am oferit posibilitatea de a evolua altor doi jucători", a declarat Mangia, la Digi Sport.

CSU Craiova a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Astra Giurgiu, în prima etapă a play-off-ului Ligii I, prin golul marcat de Mitriţă, în minutul 82. În urma acestui rezultat, oltenii au trecut peste FCSB, pe locul 2 în Liga I. Lider este CFR Cluj, cu 33 de puncte, urmată de CSU Craiova, cu 29 de puncte şi echipa lui Nicoale Dică, cu 28 de puncte, care va evolua duminică, acasă, în această etapă, cu FC Viitorul.