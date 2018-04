Devis Mangia: Imi asum infrangerea de la Giurgiu, vrem victoria cu Viitorul pentru a consolida locul 3

Antrenorul formaţiei CSU Craiova, Devis Mangia, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi asumă înfrângerea din etapa precedentă, cu Astra Giurgiu, şi că echipa sa vrea victoria cu FC Viitorul pentru a-şi consolida poziţia a treia în clasament.

“Va fi un meci dificil, cu un adversar foarte puternic. E important pentru noi pentru a ne menţine poziţia a treia. Vrem să câştigăm cât mai multe puncte şi la sfârşit să vedem ce se va întâmpla. Dacă vom reuşi să învingem ne vom distanţa la un număr de puncte care ne pune în postura de a ocupa locul trei la final, orice alt reuzltat duce lupta mai departe. Noi ne dorim să câştigăm puncte şi de la celelalte două echipe din faţă. Pentru mine să ne fie teamă nu există, trebuie să intrăm pe teren şi să câştigăm”, a spus Mangia, conform News.ro.

Tehnicianul italian consideră că are la dispoziţie un lot valoros pentru a se lupta la titlu şi campionat: “Îmi asum responsabilitatea pentru înfrângerea de la Giurgiu. Consider că avem jucători buni pentru a realiza lucrui frumoase aici. Ate discuţii referitoare la alte echipe nu au locul. Noi trebuie să muncim să scoatem rezultate bune de fiecare dată. Nu se întâmplă mereu, dar trebuie să muncim pentru a corecta greşelile pe care le facem. Dar consider că avem lotul necesar pentru a ne lupta pentru ambele obiective. Noi trebuie să lucrăm pentru a avea constanţă în evoluţiile pozitive. Trebuie să ţinem cont şi de vârsta jucătorilor, pentru că trebuie să avem răbdare ca jucătorii să crească. O greşeală ar fi să ne gândim că am atins nivelul maxim. Avem nevoie să credem că putem creşte”.

Fundaşul Florin Gardoş spune că e greu să se mai gândească la titlul de campioană, dar echipa sa va lupta până în ultima etapă. “E un meci foarte important care trebuie câştigat pentru a ne consolida locul trei. E clar că şansele noastre la titlu au scăzut, dar trebui să jucăm până în ultima etapă. Dacă vom câştiga cred că vom avea un avantaj destul de mare pe care nu cred că îl vom mai pierde până la sfârşit. Să sperăm că îl vom putea menţine până la sfârşit pentru a fi la o distanţă cât de cât mică faţă de locul doi. De ce să nu sperăm până în ultimul moment. La titlu e greu să mă mai gândesc. Cel mai greu e meciul de mâine, să-l câştigăm şi apoi vom vedea. Şi CFR mai poate pierde puncte, mai urmează şi meciul direct, se poate întâmpla orice”, a afirmat Gardoş.

Jucătorul şi-ar dori să se întoarcă în campionatul englez la finalul campionatului, dar este conştientă că şansele sunt minime în cazul în care Southampton va retrograda: “Aş minţi dacă aş spune că nu mi-aş dori să mă întorc în Anglia, dar este destul de dificil. Politica clubului a fost tot timpul să crească jucători şi să-i promoveze. Presupun că dacă vor retrograda vor face acest lucru, vor păstra câţiva jucători şi vor încerca să crească alţii”.

Partida CSU Craiova – FC Viitorul, din cadrul etapei a VII-a a play-off-ului Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 20.45.