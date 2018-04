Devis Mangia l-a scos din lot pe Alexandru Baluta, in urma declaratiilor critice ale jucatorului la adresa tehnicianului

Antrenorul CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Alexandru Băluţă a fost scos din lot pentru meciul cu CSM Poli Iaşi, în urma declaraţiilor critice ale jucătorului la adresa tehnicianului, făcute după partida cu FCSB.

"Nu am vorbit zilele acestea, am citit, am auzit multe greşeli şi este bine să clarificăm lucrile. Alex este un jucător important al echipei, este un jucător al echipei naţionale, dar în acest club, unul serios cu jucători serioşi şi cu un staf tehnic onest, sunt reguli. Şi o regulă este că atunci când un jucător greşeşte, trebuie luată o decizie. Iar decizia este că Alex este scos din lot pentru meciul cu Iaşi şi după această partidă vom decide ce se va întâmpla", a declarat Mangia, conform News.ro.

Mijlocaşul CSU Craiova Alexandru Băluţă s-a arătat foarte supărat de decizia antrenorului Devis Mangia de a nu-l titulariza în meciul cu FCSB. "Nu ştiu ce a încercat să-mi arate prin chestia aceasta. Sper să nu ma facă această greşeală", a spus, luni, jucătorul despre antrenorul său.

"Aş fi preferat să joc de la început. A fost foarte frustrant pentru mine. Aş fi împins mai mult echipa de la spate şi sunt sigur că rezultatul nu mai era acesta. Trebuie să muncesc în continuare, asta nu face decât să mă ambiţioneze pe mine. Nu ştiu ce a încercat să-mi arate prin chestia aceasta. Eu eram pregătit, m-am pregătit toată săptămâna, ştiam ce înseamnă un meci împotriva Stelei, ştiu pentru că sunt oltean şi chiar sunt dezamăgit de decizia dânsului. Lumea are aşteptări mari şi eu încerc să dau totul pe teren, chiar dacă nu-mi iese golul, eu alerg foarte mult, îmi ajut echipa în multe momente şi prin alte chestii pe care le fac pe teren. Sunt sigur că decizia lui Mister m-a ambiţionat şi mai tare şi sper să nu ma facă această greşeală ca în seara aceasta", a declarat Băluţă, la Digi Sport.

"Băluţă trebuie să joace şi să nu vorbeasă prea mult. Dacă am ceva de vorbit cu jucătorii, o fac în vestiar", i-a răspuns Mangia.

Alexandru Băluţă a intrat pe teren în minutul 58, în locul lui Kelici.

FCSB a învins, luni, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0 (1-0), pe CSU Craiova, în ultimul meci al etapei a IV-a a play-off-ului Ligii I. În urma acestui succes, FCSB se distanţează la două puncte în fruntea clasamentului, faţă de ocupanta locului secund, CFR Cluj, care a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Astra Giurgiu.

CSU Craiova va evolua, sâmbătă, de la ora 20.45, pe teren propriu, cu CSM Poli Iaşi, în etapa a V-a a play-off-ului Ligii I.