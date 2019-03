Devis Mangia - Trebuie sa facem un meci perfect pentru a ne impune cu FCSB

Derby-ul etapei a treia a play-off-ului, FCSB – Universitatea Craiova, se dispută duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională informează mediafax.

Antrenorul oltenilor, Devis Mangia, a prefaţat disputa, considerând că este una foarte importantă, dar nu decisivă în lupta pentru titlu: ”Este un meci important şi cred că va fi unul interesant, frumos, din toate punctele de vedere. Îmi doresc să facem un joc bun, mergem acolo pentru a câştiga, am evoluat bine şi la ultimul meci cu ei, dar am făcut anumite greşeli, care ne-au costat. Trebuie să facem un meci perfect pentru a ne impune. Din punct de vedere al atitudinii, toţi jucătorii sunt la nivel maxim, au încredere. Este o săptămână importantă pentru noi, avem meci cu FCSB, apoi semifinala Cupei, cu Viitorul, apoi meciul cu CFR, dar nu cred că este o săptămână decisivă pentru acest sezon. Am văzut foarte multe situaţii în fotbal în care s-au schimbat lucrurile”.

Mangia a comentat absenţa lui Koljic, care s-a accidentat la naţionala Bosniei, fiind unul dintre indisponibilii Craiovei în derby, alături de Martic şi Meza Colli: ”Sunt sigur că jucătorul care va evolua pe poziţia lui Koljic va face un meci foarte bun, fiindcă toţi jucătorii sunt foarte motivaţi, vor să demonstreze că au calitate şi merită să evolueze la Universitatea Craiova. Koljic are ruptură, nu ştiu cât va sta, acum este în Bosnia, doctorul nostru păstrează legătura cu medicul naţionalei Bosniei.”

Antrenorul italian a discutat şi despre Andrei Cristea, jucător care nu se simte foarte bine în Bănie, fiind folosit destul de puţin: ”E normal că Andrei nu este fericit, fiindcă a jucat puţin, am vorbit cu el, sper că a înţeles că au fost nişte decizii luate din punct de vedere tactic. Am văzut că atunci când a jucat în duet cu Koljic nu a fost o soluţie foarte bună, chiar dacă am câştigat meciul cu CFR în acest fel, dar am suferit în prima repriză. Depinde şi de meci, Andrei poate juca foarte bine în meciurile închise, când adversarul se apără jos, apoi am avut nevoie de Koljic în special la fazele fixe”.

Delegaţia Craiovei se va deplasa tot cu trenul la Bucureşti, chiar dacă la precedentele două vizite cu acest mijloc de transport a pierdut derby-urile cu Dinamo şi FCSB, de fiecare dată primind 3 goluri. ”Deplasarea cu trenul este cea mai bună, cea mai comodă variantă pentru echipă, nu contează altceva. Ne vom întoarce cu autocarul şi sper să fie aglomerat drumul de întoarcere. Nu ştiu dacă vor mai veni suporterii la gară, dar sper să fie mulţi în peluză pe stadion şi să fie ce trebuie după meci, ştiţi la ce mă refer” , a spus Mangia despre acest subiect.