DEZASTRU Camera Comunelor A RESPINS toate cele 8 alternative pentru Brexit - VIDEO

Camera Comunelor a respins miercuri seara, prin vot, toate cele opt ”alternative” la Brexit, anunţă preşedintele Camerei inferioare a Parlamentului britanic John Berkow, relatează BBC News

”Moţiunea B”, care prevedea ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană (UE) fără acord (”no deal”) la 12 aprilie, potrivit calendarului stabilit săptămâna trecută de către liderii europeni, a fost respinsă cu 400 la 160 de voturi.

Citește și: Lovitură pentru clienții Orange! Ce se întâmplă cu rețeaua

”Moţiunea D”, care propunea un acord numit al ”pieţei comune 2.0”, prin aderarea la piaţa unică europeană şi un aranjament vamal, a fost respinsă cu 283 la 188 de voturi.

”Moţiunea H”, care sugera ca Regatul Unit să rămână membru al spaţiului economic european (EEE) şi să adere la Acordul European de Liber-Schimb, a fost respinsă cu 377 la 65 de voturi.

Citește și: Concursul muzical internaţional Eurovision 2019 ar putea fi anulat! Care este cauza

”Moţiunea J”, care propunea ca acordul Brexitului să facă parte dintr-un angajament de a negocia cu UE o uniune vamală permanentă şi globală care să vizeze întregul Regat Unit, a fost respinsă cu 272 la 264 de voturi.

”Moţiunea K”, care relua planul Partidului Laburist, cu privire la o uniune vamală şi o aliniere strânsă la piaţa unică, a fost respinsă cu 307 la 237 de voturi.

Citește și: Lovitură pentru Tudor Chirilă! Cum s-a ales artistul cu dosar penal

”Moţiunea L” - care îndemna la o revocare a Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, a cărui notificare a lansat în mo odifical negocierile cu privire la modalităţile divorţului, în cazul în care Parlamentul nu este de acord cu un Brexit fără acord, prevăzând o anulare a Brexitului, a fost respinsă cu 293 la 184 de voturi.

”Moţiunea M”, care cerea un referendum de confirmare a oricărui acord de divorţ, a fost respinsăcu 295 la 268 de voturi.

Citește și: Liderii PSD-ALDE au făcut anunțul! Ce s-ar putea întâmpla cu facturile la gaze

”Moţiunea O”, care sugera ca Regatul Unit să caute un Brexit fără acord ”gestionat” (”managed No-deal”), în cazul în care nu este posibil să se ajungă la un acord al Brexitului, a fostt respinsă cu 422 la 139 de voturi.

Parlamentarul conservator Oliver Letwin, arhitectul acestor voturi ”indicative” s-a declarat ”foarte dezamăgit” de faptul că niciuna dintre ”alternative” nu a fost susţinută de o majoritate.

Citește și: Rareș Bogdan s-a dezlănțuit la adresa PSD: ‘Îi rog pe toți cei care nu cred că România trebuie să fie un rai al infractorilor să voteze’

El a propus o moţiune prin care Camera să le reanalizeze luni, scrie news.ro.

În cazul în care se ajunge la o majoritate luni, ”acest lucru va fi în interesul alegătorilor”, a subliniat el.

Sir Oliver Letwin şi-a exprimat de asemenea speranţa ca parlamentarii să ratifice tratatul retragerii al premierului Theresa May.

Citește și: Concursul muzical internaţional Eurovision 2019 ar putea fi anulat! Care este cauza .

The Speaker John Bercow reveals the results of the indicative votes on #Brexit



Get reaction to those results here: https://t.co/IWTeMUZHjl pic.twitter.com/16eVL8kjmc