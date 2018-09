Dezastru de proportii in urma cutremurului urmat de tsunami din Indonezia! Bilant inspaimantator: 832 de morti

Cutremur Sulawesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters. Numeroase persoane au ramas prinse sub daramaturi dupa ce mai multe cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de vineri, cu magnitudinea de 7,5, care a declansat valuri tsunami de pana la sase metri, a indicat intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho. Majoritatea victimelor au fost identificate in Palu, o aglomerare de 350.000 de locuitori situata pe coasta de vest a S ...