Dezastru de proportii intr-un cartier central al Iasului: "Au distrus totul in urma lor! Acum traim ca in infern si nimeni nu mai face nimic" GALERIE FOTO

Nicolina • Locuitorii unui cartier din Iasi sunt disperati din cauza conditiilor mizere in care au ajuns sa traiasca in anul 2018 • O zona intinsa din Nicolina a fost distrusa complet in urma interventiilor facute la magistralele de termoficare administrate de Veolia Energie, iar in urma au ramas numai noroaie, mormane de moloz, parcari, trotuare si strazi decapate si lasate de izbeliste • Desi lucrarile au fost realizate inca din perioada verii, totul a fost lasat la voia intamplarii, asta spre disperarea locuitorilor din zona care sunt inconjurati acum de o mlastina • Oamenii sunt revoltati ca zona nu a fost refacuta inainte de venirea zapezii si sunt speriati ca toata iarna vor sta in aceasta m ...