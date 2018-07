Dezastru ecologic la Ciric: "Efectiv lumea se plimba cu barca printre pesti morti". Nici acum nu poate fi vorba de poluare? - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi autoritatile locale au aratat recent ca nu poate fi vorba de poluare in apele Iasului, iata ca un fenomen groaznic totusi se repeta. Mai multi pesti morti au iesit zilele trecuta la suprafata apei din Ciric. Un iesean care se plimba prin zona cu hidrobicicleta a fotografiat scenele terifiante, numarand peste 100 de vietuitoare decedate plutind la nesfarsit. Totodata, barbatul a aratat ca textura apei si mirosul este suspect. Teribil este si faptul ca oamenii se plimbau cu barcile printre pesti morti. "Din pacate povestea cu pestii morti se intampla din nou si mult, dar mult mai grav. Aseara am fost pe acolo, la o plimbare si din nou am vazut ceva plutind pe apa. Am luat din nou o hidrobicicleta si am fost socat ...