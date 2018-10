Dezastru in Italia! Vremea face ravagii

Cod portocaliu Italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In nordul tarii, in Italia, mai multe rauri au inceput deja sa se reverse, iar rafalele de vant ating chiar si 100 de kilometri pe ora. La Roma, in schimb, scolile au fost inchise. Iar la Genova mai multi copaci au fost doborati de o furtuna. Citeste si: Prognoza meteo! Cum va fi vremea in aceasta perioada Vremea capricioasa face ravagii si in Franta, unde 13 departamente se afla sub cod portocaliu de ninsori si ploi abundente. Meteorologii avertizeaza ca in unele locuri, stratul de zapada ar putea depasi 30 de centimetri. Iar in tot acest timp, in Rusia cel putin 6 oameni au murit iar peste 140 au fost raniti dupa ce o furtuna puternica a provocat inundatii masive in Krasnodar. ...