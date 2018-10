Dezastru in spitalele din Romania! La ora actuala nu putem trata nici macar 30 de arsi

s604x0 Colectiv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine, la 3 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca la acel moment Romania ar fi trebuit sa recunoasca faptul ca "nu poate trata un numar atat de mare de pacienti cu arsuri", mentionand ca "nicio tara din lumea nu poate trata in acelasi timp un numar atat de mare de pacienti". Domnule Nicolae Banicioiu, demisia! Aveti mainile ''patate''! Tanara din Colectiv: "Avem conditii ca in Germania”, spunea Nicolae Banicioiu "Nu am urmarit ce a spus ministrul Banicioiu in acel moment, dar pot sa va spun ca nu putem trata 60 de pacienti cu arsuri, in acest moment in Romania, nu putem trata nici 30 cu arsuri grave. (..) ...