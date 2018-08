Dezastru intr-un judet din Romania! Opt persoane, printre care trei gravide si doi copii, implicati intr-un cumplit accident rutier

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opt persoane, intre care trei femei insarcinate si doi copii, au fost ranite, vineri, intr-un accident produs pe DN 7, in zona localitatii Calinesti din judetul Arges, fiind implicate doua autoturisme. Reprezentantii ISU Arges spun ca una dintre femeile insarcinate este in stop cardio-respirator. Circulatia pe DN 7 este blocata in urma accidentului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgnta (ISU) Arges, un accident s-a produspe DN 7, in zona localitatii Calinesti din judetul Arges, fiind implicate doua autoturisme. In urma accidentului, opt persoane au fost ranite, din care sapte se aflau intr-un autoturism. intre acestea se aflau trei femei insarcinate si doi copii. Potrivit ISU Arges, una dintr ...