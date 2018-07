Dezastru la o importanta institutie publica din Iasi! Autoritatile centrale ignora pericolul - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tot ce se afla in jurul unei institutii publice din Iasi se dezintegreaza pe zi ce trece. Un cititor al cotidianului BUNA ZIUA IASI a trimis pe adresa redactiei mai multe imagini surprinse in preajma Casei Patrate. Trotuarele din spatele cladirii sunt degradate si au devenit un pericol pentru cei care trec pe acolo, existand in orice moment riscul ca cineva sa se impiedice in crapaturile din beton. Citeste si: Oare ce blestem s-a abatut peste aceasta universitate? Rectorul UMF Iasi, Viorel Scripcariu, a luat-o razna. A scapat lucrurile de sub control Spatiile verzi sunt prevazute cu alveole pentru copaci, dar nu au nici copaci si nici gratare metalice, cresc doar buruienile. Totodata, este o portiune de pamant care s-a sur ...