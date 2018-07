Dezastru national! Aproximativ jumatate din tinerii din Romania vor sa plece din tara

Romanii pleaca din tara masiv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cresterea economica nu-i poate tine pe romani in tara. Economia Romaniei va fi lovita in plin exact cand are nevoie sa creasca mai mult, pentru ca va ramane fara forta de munca cea mai buna, scrie Ziarul Financiar, citandu-l pe sociologul Dumitru Sandu. Romania a mai pierdut 120.000 de locuitori in 2017, cel mai mare exod din UE. Desi economia si salariile cresc, iar oferta de joburi este mai mare decat cererea, jumatate dintre tineri au planuri concrete sa plece din tara, ceea ce va lovi in plin economia peste cativa ani. Rezultatele unui sondaj arata ca 47% din tinerii romani au planuri concrete de a parasi tara, a declarat prof. univ. dr. Dumitru Sandu de la Facultatea de sociolo ...