Dezastru pe sectia de neurologie. S-au cerut demisii. Ministrul Sanatatii, vizita inopinata la Spitalul Judetean Constanta (galerie foto+video)

Ţuţuianu: "Dacă nu respectă termenel date, Grasa poate să vină cu demisia"!

Pintea: "E dezastru pe neurologie, se impune demisii"

Pintea vizitează secţiile neurologie, pediatrie şi cardiologie din cadrul SCJU

La finalul controlului a ajuns şi managerul Spitalului, dr. Cătălin Grasa. Ministrul i-a transmis acestuia că asistenta şefă de pe secţia neurologie şi cea de pe triaj nu şi-au făcut datoria şi ar trebui să-şi caute de muncă. Grasa nu a mai apucat să răspundă, decât că anul acesta Spitalul din Constanţa împlineşte 50 de cţnd a fost dat în folosinţă.La rândul său, preşedintele CJC, Marius Horia Ţuţuianu a precizat că este ne neconceput ca managerul Spitalului să nu fie prezent în timpul controlului, în condiţiile în care s-au făcut zeci de drumuri la Bucureşti, la minister pentru rezolvarea problemelor SCJU. Ţuţuianu a spus că dr. Cătălin Grasa ar fi fost anunţat despre această vizită, dar a ajuns abia la finalul ei.Ţuţuianu a spus că va lua face o analiză completă în legătură cu managerul Spitalului care are trei termene de îndeplinit (radioterapia, Casa Soarelui şi Centrul de la Năvodari). dacă nu respectă termenele, "Grasa poate să vină cu demisia" - a mai spus Ţuţuianu. Totodată, Ţuţuianu a spus că mâine dimineaţă aşteaptă demisiile asistentei şefe de la neurologie, angajatei de la triaj din UPU, care şi-a permis să dea oamenii afară.Anul acesta, Spitalul din Constanţa va primi mai mulţi bani decât anul trecut de la MInisterul Sănătăţii.Ministrul a vizitat secțiile de neurologie, cardiologie și pediatrie din cadrul SCJU. Pintea a spus ca la Neurologie a găsit un adevărat dezastru." Am fost pe secţii , pot să vă spun că secţia pediatrie e cea mai în regulă din punct de vedere a colectării deşeurilor periculoae, a aspectului de curăţenie, existenţa dezinfectantelor la intrarea şi ieşirea din secţie. Dezastru este pe secţia neurologie, debandadă, o lipsă totală de organizare. De remarcat că în toate cele trei secţii lipsesc la intrare materialele de protecţie, dar repet, la neurologie nu este în regulă. Nu mă refer la spaţiile nerenovate, dar nu accept mizeria, lipsa de organizare şi felul în care nu se respectă nişte indicatori de calitate. Am găsit într-un salon gol, prosoape murdare, pardoseala mizerablă, acolo urma să intre pacienţi", a spus ministrul.Ministrul a discutat cu şeful de la Unitatea de Primiri Urgenţe şi despre situaţia de pe această secţie, excesiv de aglomerată. Tocmai de aceea , Ministerul va grăbi deschiderea secţiei exterioare de la Năvodari , pentru ca cel puţin în sezonul extival, UPU din cadrul SCJU să fie ajutat. Totodată vor fi detaşaţi şi câţiva medici pe timpul sezonului estival în cadrul UPU, pentru că este inuman ce se întâmplă mai ales vara aici, a mai declarat, Sorina Pintea.Directorul spitalului Catalin Grasa se află în drum spre spital, acesta ne-a declarat că a fost anunțat de vizita ministrului de un angajat al Consiulului Județean după ce Sorina Pintea începuse controlul pe secții.In acest moment la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei se afla intr-un control inopinat Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii.Oficial din MS face aceasta vizita nocturna însoțită de președintele CJC, Marius Horia Tutuianu potrivit biroului de presa al CJ, nu exista o tema de control.Va reamintim, astăzi, de ziua mondiala a sănătății, ocazie cu care președintele României, Klaus Iohannis a decorat spitalul de la Constanța.Rămâne de văzut dacă în urma acestei vizite a ministrului sănătății vor fi anunțate masuri în ceea ce privește unitatea medicala din județul nostru.Vă reamintim ca pe 30 martie, Ministrul sănătății a făcut o vizita similara la Spitalul din Ploiești. Atunci, a cerut un control din partea DSP pentru neregulile constatate acolo