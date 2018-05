DEZASTRU pentru Cristi Borcea: S-a cait degeaba in fața judecatorilor

Magistraţii de la Judecătoria Sectorului 4 au decis să respingă cererea de eliberare condiţionată din închisoare a fostului finanţator al clubului Dinamo, Cristian Borcea, care execută la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani şi 4 luni primită în dosarul transferurilor din fotbal.

Iată minuta ședinței de judecată:

”„În baza art. 587 C. pr. pen. rap. la art. 59 C. pen. din 1969 şi art. 5 alin. (1) C. pen., respinge propunerea de liberare condiţionată formulată de Comisia privind acordarea liberării condiţionate din cadrul Penitenciarului București Jilava privind pe condamnatul BORCEA CRISTIAN , în prezent deţinut în cadrul Penitenciarului Jilava aflat în executarea pedepsei de 6 ani si 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 238/2012 pronunţată de Tribunalul București. În temeiul art. 587 alin. 2 Cpp, fixează termen de reiterare la data de 26.08.2018. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02.05.2018.””, au scris magistrații.

Avocata lui Borcea, Alice Drăghici, a explicat în sala de judecată că fostul finanţator al clubului Dinamo îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi eliberat condiţionat, a plătit prejudiciul reţinut în sarcina lui şi a executat o mare parte din pedeapsa primită, respectiv patru ani şi două luni.

Alice Drăghici a spus că Borcea a câştigat 385 de zile ca urmare a muncii prestate în penitenciar, a primit recompense şi nu a fost sancţionat.

"Lipsa oricărei sancţiuni în penitenciar înseamnă dorinţa unui om să se reabiliteze. Doresc să corelez starea medicală cu stăruinţa în muncă. Înainte de a fi încarcerat, a suferit o operaţie gravă. Din momentul în care a fost încarcerat, a muncit permanent. Azi, lucrează în regim deschis fără supraveghere. Nu e corect ca un om care a plătit prejudiciul să fie acuzat că foloseşte de asta ca un tertip. Este un om corect. Alţi inculpaţi trimişi în judecată nu au plătit un leu. Privarea de libertate este foarte grea", a mai spus avocata.

De cealaltă parte, procurorul de şedinţă a cerut respingerea cererii de eliberare condiţionată depusă de Borcea, susţinând că acesta s-a folosit de împrejurări pentru a încălca legea, iar faptele comise sunt extrem de grave.

"Regret faptele comise. Îmi pare rău pentru familie şi copii, pentru că i-am expus la aşa ceva", a spus Cristian Borcea.

Borcea a mai făcut o încercare de a ieşi mai devreme din închisoare, însă în octombrie 2017 Tribunalul Ilfov i-a respins cererea de eliberare condiţionată.

În martie 2014, Cristian Borcea a fost condamnat la 6 ani şi 4 luni închisoare în dosarul transferurilor, alături de alţi şapte reprezentanţi ai fotbalului românesc.

Potrivit DNA, faptele săvârşite de cei opt oameni din fotbal au provocat un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal, o parte dintre banii obţinuţi din transferuri fiind "spălaţi" prin intermediul unor firme off-shore.

