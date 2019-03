DEZASTRU pentru Donald Trump: Senatul a respins declararea starii de urgența care i-ar fi permis finanțarea construcției zidului cu Mexicul

Desi mai sunt mai putin de două luni pana cand expira contractul de concesiune prin care operatorul furnizează apă caldă și căldură ploieștenilor, Primarul Adrian Dobre nu are nicio soluție concreta pentru orasul pe care il administreaza. Contractul cu operatorul privat din Ploiesti - unul dintre cei mai mari lideri mondiali in managementul utilitatilor, expira la 1 mai, dupa 15 ani de activitate.

PNL se afla pe primul loc in optiunile alegatorilor pentru alegerile europarlamentare, cu peste 3 procente in fata PSD, potrivit unui sondaj realizat la comanda liberalilor, la sfarsitul lunii februarie - inceputul lunii martie si care a fost prezentat, joi, in Biroul Executiv al PNL, au precizat pentru News.ro surse din partid.

Cheltuielile de aparare ale Romaniei s-au ridicat la 1,92% din PIB in 2018, usor sub tinta de 2% asumata, potrivit estimarilor NATO. Romania se afla astfel pe locul opt in cadrul aliantei, in ceea ce priveste nivelul resurselor bugetare alocate Armatei, reiese dintr-un raport publicat joi de NATO.