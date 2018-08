DEZASTRU pentru firmele care participa la licitații: S-a semnat actul prin care evaluarea ofertelor se face in cel mult 4 luni

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a anunţat că miercuri a semnat, împreună cu ANAP, un ordin comun care reduce mult termenele de evaluare a ofertelor depuse la licitaţiile pentru realizarea infrastructurii, în acest context ministrul arătând că angajaţi ai companiilor plătiţi să facă evaluarea ofertelor „nu aveau niciun interes personal” să scurteze termenele, în condiţiile în care erau plătiţi suplimentar pentru munca de evaluare a acestor oferte.

„Astăzi am semnat împreună cu Autoritatea Naţională de Achiziţi Publice un ordin comun în care reglementăm termenele de evaluare a documentaţiilor de licitaţie, pentru că şi aici a fost şi multă ipocrizie tot din partea autorităţilor contractante, în sensul că au fost numiţi nişte angajaţi ai companiilor, dar care primeau ore suplimentare pentru activitatea de evaluare a ofertelor şi aceştia tot s-au rotit dintr-o comisie într-alta primind bani, neavând practic niciun interes personal să termine foarte repede evaluările. Acum am limitat prin acest ordin termenul în care ei sunt plătiţi pentru activităţi suplimentare, am mai reglementat şi alte lucruri care să ţină de celeritatea evaluării ofertelor cu responsabilităţi atât pentru reprezentanţii ANAP, cât şi ai companiei. De mâine va intra în vigoare acest ordin aplicabil tuturor comisiilor de lictaţie”, a anunţat Lucian Şova miercuri seară, la România Tv.

Ministrul Transporturilora precizat că ordinul prevede reducerea termenelor de evaluare a ofertelor la două, până la patru luni pentru un proiect.

„Sunt cam la două luni până la patru luni orice proiect, spre deosebire de proiecte de licitaţii care au stat în evaluare, de exemplu, pe un segment de cale ferată finanţat prin fonduri de pe axa Conectare europeană între Braşov şi Apaţa şi Caţa şi Sighişoara, o lucrare de vreo 800 de milioane de euro, au început evaluările din august anul trecut şi au declarat câştigătorul în iulie anul acesta. Cam mult chiar şi pentru o lucrare de 800 de milioane de euro, pentru că de fapt sunt nişte seturi de documente standardizate pe care evaluatorii doar trebuie să le evalueze conformitatea”, a spus Lucian Şova.

Ministrul a afirmat de asemenea că cei mai mulţi dintre antreprenorii care lucrează în prezent pe şantierele autostrăzilor din România sunt sub graficele asumate prin contracte, el arătând că până recent responsabili pentru întârzieri erau beneficiarii, respectiv CNAIR. „Nu s-a avansat conform graficelor din motive de cele mai multe ori imputabile beneficiarului, mă refer la Compania de Drumuri, în sensul că ori nu erau făcute exproprieri, ori nu erau puse la dispoziţie în termenele contractuale diverse amplasamente, situaţie care a generat chiar venituri suplimentare sau urmează să genereze venituri suplimentare pentru antreprenori, aceştia formulând revendicări în baza contractelor pe care le au”, a mai spus Şova.

Acesta a adăugat că a reuşit că elimine „barierele administrative” în ceea ce priveşte lucrul pe şantierele pentru autostrăzi în ultimele luni şi că a emis peste 1.200 de acte cu caracter normativ care „au eliminat orice bariere administrative în calea lucrărilor”.

