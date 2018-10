Dezastru pentru lira turceasca - Banca Centrala a Turciei aproape ca a dublat ținta pentru inflație in 2018

Banca Centrală a Turciei şi-a majorat, miercuri, în mod semnificativ prognoza de inflaţie pentru acest an şi anul viitor, şi totodată a promis că va continua să înăsprească politica monetară dacă va fi nevoie, transmite Reuters preluată de Agerpres.

Lira turcească s-a depreciat cu aproape o treime în raport cu dolarul în acest an, ceea ce a dus la o creştere semnificativă a preţului alimentelor şi combustibililor, investitorii fiind îngrijoraţi cu privire la efectele asupra economiei reale şi sectorului bancar.Guvernatorul Murat Cetinkaya a anunţat miercuri că Banca Centrală a Turciei a decis să îşi majoreze prognoza de inflaţie pentru 2018 până la 23,5%, de la 13,4%, iar cea pentru 2019 la 15,2%, de la 9,3%. De asemenea, a fost majorată şi prognoza de inflaţie pentru 2020 până la 9,5%, de la 6,7% cât se estima în precedentul raport privind inflaţia."Plecând de la ipoteza unei politici monetare stricte şi a unei coordonări sporite a politicilor concentrate pe reducerea inflaţiei, se estimează că inflaţia va reveni treptat la nivelul ţintă", a declarat Murat Cetinkaya cu ocazia prezentării raportului trimestrial de inflaţie.Banca Centrală a Turciei a avut mult timp o ţintă de inflaţie de 5% iar Cetinkaya a anunţat că va continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a reduce inflaţia adăugând că noi decizii de înăsprire a politicii monetare vor fi adoptate dacă va fi nevoie.Săptămâna trecută, Banca Centrală a Turciei a decis să menţină dobânda de referinţă la 24%, după o majorare cu 625 de puncte de bază în luna septembrie. Însă, în condiţiile în care luna trecută rata anuală a inflaţiei a ajuns la 24,52%, economiştii susţin că Banca Centrală a Turciei practică o dobândă de referinţă reală (care ţine cont de majorările de preţuri) în teritoriul negativ.Dacă anul trecut economia Turciei a înregistrat un avans de 7,4%, cel mai puternic ritm de creştere din G20, pentru acest an Guvernul de la Ankara mizează pe un avans de 3,8%, urmat de un avans de 2,3% anul viitor. Însă Fondul Monetar Internaţional este mai pesimist şi mizează pe o creştere de 3,5% în acest an, urmată de o creştere de 0,4% în 2019.