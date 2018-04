Dezastru pentru oligarhul fortat de Putin sa semneze un contract fara a-l citi

Putin

De la miliardar rus celebru la paria international in numai trei zile, acesta este traseul descris de Bloomberg pentru un oligarh, apropiat al lui Putin, si sanctionat dur de americani saptamana trecuta.

Vinerea trecuta, Statele Unite au impus sanctiuni dure contra imperiului de metal al lui Deripaska, interzicand orice contact comercial cu giganti rusi, inclusiv United Co Rusal, al doilea cel mai mare producator mondial de aluminiu. Compania este detinuta de miliardarul Oleg Deripaska, cunoscut si dintr-o sceneta celebra in Rusia.

In 2009, Putin l-a umilit pe Deripaska in fata camerelor de filmat ale presei obligandu-l pe oligarh sa semneze fara a citi un contract de redeschidere a unei fabrici, ba mai mult i-a cerut inapoi stiloul cu care acesta a semnat. Imaginile devenite populare au fost folosite ca propaganda pentru a ilustra cat de ”dur” e liderul de la Kremlin, pe atunci premier al Rusiei, cu oligarhii. In realitate, cei doi ar fi apropiati.

Imediat dupa ce sanctiunile dure ale Washingtonului au intrat in vigoare, cel mai mare producator de aluminiu la nivel mondial din afara Chinei, Rusal a pierdut jumatate din valoare intr-o singura zi, scrie Bloomberg. Compania a anuntat ca sanctiunile americane ar putea sa o puna in incapacitate de plata. Deripaska a pierdut un sfert din avere intr-o singura zi, scrie The Moscow Times.

”Aceasta este o crima economica impotriva companiei”, a spus un executiv senior al unei case de comert pentru Bloomberg, sub protectia anonimatului.

Cei mai bogati 50 de oameni de afaceri din Rusia au pierdut 12 miliarde de dolari in ultimele zile, potrivit Forbes. Cei mai afectati sunt Vladimir Potanin, care detine Norilsk Nickel, cu o pierdere de 1,5 miliarde de dolari, urmat de Oleg Deripaska. Acesta din urma are actiuni la 8 dintre entitatile lovite de sanctiuni. A pierdut 1,3 miliarde de dolari si are o avere estimata la 6,7 miliarde de dolari.

Practic, sanctiunile americane il opresc pe Deripaska sa participe la economia globala in dolari, iar impactul a fost imediat: investitorii internationali au vandut in masa actiunile si bondurile emise de compania acestuia, in conditiile in care traderii de aluminiu au refuzat sa cumpere metalul lui Rusal.

Impactul masurilor anuntate de SUA a trimis unde de soc in pietele financiare din Rusia. Actiunile companiilor listate pe bursa din Moscova au scazut cel mai tare din ultimii patru ani, moneda nationala a inregistrat cea mai mare scadere din lume, iar riscul de credit al Rusiei a explodat.

Investitorii au vandut masiv actiunile detinute in cadrul companiilor cu legaturi directe la oligarhii rusi. MMC Norilsk Nickel PJSC, c ontrolat de Vladimir Potanin, a scazut cu 19% in Londra, cea mai mare valoare din 2008.

