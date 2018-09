Dezastru provocat de Veolia la Iasi: Un oras intreg a fost paralizat de santiere, oamenii sunt disperati! Autoritatile cheltuiesc milioane de euro pentru firma franceza - GALERIE FOTO

santier podu ros veolia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Si asa cu mari probleme in trecut, traficul din Iasi a fost total dat peste cap odata cu deschiderea in acelasi timp a numeroaselor santiere in intersectiile si strazile aglomerate din oras • Inainte de inceperea noului an scolar, zeci de artere importante de circulatie au fost restrictionate sau blocate complet de sapaturile realizate pe carosabil, asta spre disperarea soferilor care au ajuns sa petreaca chiar si zeci de minute mai mult in trafic din cauza strazilor blocate de aceste santiere • Sute de milioane de euro sunt cheltuite de autoritati pentru ingroparea conductelor de termoficare operate de francezii de la Veolia, asta in conditiile in care doar 15 la suta dintre i ...